КГВА: Силы ПВО обезвредили около десятка дронов, которые угрожали столице

По данным Киевской ГВА, противовоздушная оборона обезвредила около десятка ударных российских дронов, которые угрожали столице, сообщает Украинская правда.

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко:

"Очередная тревожная ночь для Киева. Российские войска снова запустили на мирную столицу Украины свои ударные дроны. Воздушная тревога в столице объявлялась дважды и суммарно она длилась три с половиной часа".

Попко уточнил, что дроны заходили волнами и с разных направлений.

Силы обороны обнаружили и обезвредили различными способами около десятка вражеских БпЛА, которые потенциально угрожали Киеву.

В сообщении также повторили информацию о падении обломков в Дарницком районе столицы. Эту информацию в КГВА ранее опровергли.