В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
За минувшие сутки в войне против Украины Россия потеряла еще 1040 военных, сообщает Украинская правда.
Об этом говорят данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.24 ориентировочно составили:
личного состава - около (+1040) человек,
танков - 9539 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 19675 (+0) ед,
артиллерийских систем - 21102 (+24) ед,
РСЗО - 1253 (+0) ед,
средств ПВО - 1023 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня - 20229 (+53) ед,
крылатых ракет - 2861 (+0) ед,
корабли /катера / warships / boats - 28 (+0) ед,
подводных лодок - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 31217 (+40) ед,
специальной техники - 3644 (+2) ед.