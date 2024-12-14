В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

За минувшие сутки в войне против Украины Россия потеряла еще 1040 военных, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.24 ориентировочно составили:

личного состава - около (+1040) человек,

танков - 9539 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 19675 (+0) ед,

артиллерийских систем - 21102 (+24) ед,

РСЗО - 1253 (+0) ед,

средств ПВО - 1023 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня - 20229 (+53) ед,

крылатых ракет - 2861 (+0) ед,

корабли /катера / warships / boats - 28 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 31217 (+40) ед,

специальной техники - 3644 (+2) ед.