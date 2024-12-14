На Херсонщине из-за российских атак погибли двое гражданских, еще шестеро ранены

В течение 13 декабря в Херсонской области из-за российских атак погибли двое гражданских и ранены еще шестеро, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

По данным властей, российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 2 частных дома. Также оккупанты изуродовали несколько частных автомобилей.

Под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Станислав, Велетенское, Томина Балка, Токаревка, Качкаровка, Львовское, Николаевка, Ольговка, Томарино, Саблуковка, Красный Маяк, Змиевка, Монастырское, Осокоровка, Казацкое и город Херсон.