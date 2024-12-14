Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк неожиданно повысил учетную ставку

В четверг 12 декабря состоялось последнее в этом году заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение повысить учетную ставку﻿ НБУ с 13 до 13,5% годовых с 13 декабря 2024 года.

Ставка 13% действовала с 14 июня 2024 года.

Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам и ставка по кредитам рефинансирования для коммерческих банков не изменились: они остались на уровне 15,50% и 16% годовых соответственно.

2. Крупнейшие украинские банки подписали совместный меморандум

Несколько крупнейших украинских банков во вторник 10 декабря подписали меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг». Документ подписали: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Универсалбанк, а также две банковские ассоциации: НАБУ и АУБ. Также о желании присоединиться заявили ОТП Банк, Правэкс Банк, ПУМБ и Таскомбанк.

Банки договорились ввести ограничения на проведение исходящих переводов в случае отсутствия документального подтверждения доходов клиента:

- по клиентам «высокого» уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 000 грн в месяц;

- по клиентам «среднего» и «низкого» уровня риска: с 1 февраля 2025 года – в сумме до 150 000 грн в месяц;

с 1 июня 2025 года – в сумме до 100 000 грн в месяц. Ограничения будут касаться всех исходящих переводов, в т.ч. и по реквизитам IBAN. Лимиты не будут применяться для клиентов с подтвержденным уровнем доходов, в частности, зарплатных клиентов, а также волонтеров.

3. Банки меняют процентные ставки по депозитам

Три банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранных валютах.

Два банка снизили процентные ставки по депозитам, а один – наоборот, повысил их.

Асвио Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 16,10 до 15,60% годовых;

на 6 месяцев – с 16,25 до 15,75% годовых;

на 12 месяцев – с 16 до 15,50% годовых.

Также Асвио Банк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 2,50 до 2,25% годовых;

на 12 месяцев – с 3 до 2,55% годовых.

Кредитвест Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 15,50 до 16% годовых;

на 6 месяцев – с 15 до 16% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 14,50 до 15,50% годовых.

Банк инвестиций и сбережений (БИС) снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 15 до 14,45% годовых;

на 6 месяцев – с 15 до 14,55% годовых.

4. Таскомбанк внес изменения в программу «Экономь на покупках с Таскомбанк»

С 11 декабря 2024 года перестал начисляться кешбэк при оплате следующими картами Таскомбанка: Большая пятерка, Pudra Card; Lime Card; Marsala Card. Для карт Very Card и Success Card изменен процент кешбэка, который начисляется, чтобы после выплат он равнялся задекларированному (с учетом увеличения с 1.12.2024 военного сбора).

Максимальная сумма кешбэка уменьшена до 500 грн в месяц.

5. ПУМБ обновляет тарифы по своим картам и банковским продуктам

С 17 декабря 2024 года вводится комиссия за снятие наличных в кассах банка со счетов «Манибокс» при закрытии счета в размере 1,5%.

Кроме того, снижаются комиссии за проведение операций в системе PayHub как для карт банка ПУМБ, так и для карт других украинских банков:

- пополнение мобильного телефона – было 2,5%+1 грн, стало 2%+1 грн;

- оплата коммунальных услуг и интернета – было 2%+1 грн, стало 1,5%+1 грн;

- покупка билетов на транспорт – было 3,5%, стало 2%+1 грн;

- другие услуги – было 2%+1 грн, стало 1,5%+1 грн.

С 15 января 2024 года плата за обслуживание неактивных счетов (кроме «Манибокс») увеличивается с 20 до 30 грн. Также устанавливается лимит на бесплатное снятие наличных в банкоматах других украинских банков – 50 000 грн в месяц; все, что свыше – с комиссией 0,9%. В банкоматах сети «Радиус» комиссия за снятие браться не будет.

6. Акция от МПС Mastercard, ОTP Bank и магазина ROZETKA

C 6 по 22 декабря 2024 года, покупая товары на сайте или в мобильном приложении магазина ROZETKA, можно получить скидку в размере 7% от суммы покупки. Для этого надо лишь оплатить покупку картой Mastercard от OTP Bank.

Важно: скидка предоставляется исключительно при оформлении заказа со специальным способом оплаты «-7% скидки при условии оплаты картой Mastercard от OTP Bank». В акции не принимает участие товар, приобретенный в рассрочку или на условиях потребительского кредита. Также в акции не принимают участия товары следующих категорий: подарочные сертификаты, табачные и алкогольные изделия, ювелирные украшения, почтовые тематические марки.