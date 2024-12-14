Россия атаковала Украину более 130 дронами: как отработала ПВО

В ночь на 14 декабря Россия запустила по Украине 132 ударных беспилотника, из них 58 удалось сбить, еще 72 - локационно потеряны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Воздушные силы.



Кроме этого, еще 2 БПЛА вернулись в РФ.

Известно, что противник атаковал из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.

Подтверждено сбитие беспилотников в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.