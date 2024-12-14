По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К (Обновлено)

Утром 14 декабря в Киеве и во всех областях объявили тревогу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы, карта воздушных тревог.

Сначала военные сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

Впоследствии - что ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К.

Воздушные силы не уточнили, с какого аэродрома подняли самолет.

Обновлено: Через 36 минут тревогу отменили. О пусках ракет не сообщалось.

Напомним:

Издание Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности США сообщило, что Россия рассматривает возможность уже в эти выходные повторного запуска по Украине своей новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник".