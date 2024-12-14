Немецкий ХДС, который лидирует в рейтингах, обещает поддержку Украины

Немецкие консерваторы "Христианско-демократический союз" включили поддержку Украины и обещание расширения санкций против России в свою предвыборную программу, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Spiegel.

В блоке программы о внешней политике и политике безопасности ХДС обещает продолжить поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии "всеми необходимыми дипломатическими, финансовыми, гуманитарными способами и поставками оружия".

Также политсила обещает продвигать расширение санкций против России в конкретных сферах.

ХДС стремится установить 2% от ВВП как самую низкую допустимую границу расходов на оборону – что и сейчас является целевым показателем НАТО, но не предлагает ставить более высокую планку. Также в программе говорится о введении общеобязательной годовой службы на общественно важной работе и увеличении призыва в армию.

Напомним, действующий канцлер Олаф Шольц предложил парламенту 16 декабря провести голосование за доверие правительству, что, как ожидается, откроет путь к проведению досрочных выборов в феврале.

Шольц заявил, что не станет вице-канцлером в следующем правительстве в случае, если его возглавит лидер христианских демократов (ХДС) Фридрих Мерц.

На встрече с лидером ХДС Фридрихом Мерцом, который недавно приезжал в Киев, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Германии "усиления украинской дальнобойности" – очевидно намекая на ракеты Taurus.

Мерц неоднократно высказывался в пользу этого решения, а в одном из последних комментариев заявил, что поставил бы Украине дальнобойные ракеты Taurus только после консультаций с США.