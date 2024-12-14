Генштаб подтвердил попадание по нефтебазе в российском Орле
В ночь на 14 декабря украинские защитники нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Стальной конь" в Орловской области РФ, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По данным украинского генштаба, это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла.
В результате поражения начался мощный пожар.
"Линейная производственно-диспетчерская станция „Стальной конь" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ".
Напомним: Раньше соцсети писали о взрывах в Орле.