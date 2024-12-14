В Южной Корее поддержали импичмент президента

Национальное собрание Южной Кореи в субботу проголосовало за импичмент президента Юн Сук Еля, сообщает Украинская правда.

Об эом сообщает Yonhap News.

Отмечается, что импичмент Йоля поддержали 204 законодателя, еще 85 - против. Еще трое воздержались и 8 голосов признали недействительными.

В Национальном собрании Южной Кореи, которое является единственным органом законодательной власти страны, 300 депутатов.

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