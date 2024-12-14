За сутки 205 боестолкновений: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Начались 1025 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщает Деловая столица.

Оперативную информацию по состоянию на 08:00 14.12.2024 по поводу российского вторжения, обнародовали в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 38 авиаударов, в частности, задействовал 99 ракет и сбросил 51 КАБ. Кроме этого, совершил более 3200 обстрелов, из них 104 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Турья, Цилюрики, Алисовка, Малая Рыбица, Гранов, Волчанские Хутора, Охримовка, Богуславка, Новая Кругляковка, Сергеевка, Серебрянский Лес, Северск, Крымское, Старая Николаевка, Елизаветовка, Поле.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два командных пункта, одну наземную станцию управления БПЛА и еще один важный объект противника.

В Харьковском направлении враг один раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Богуславки, Загрызового и Лозовой на Купянском направлении, где за сутки произошло десять атак оккупантов.

За прошедшие сутки враг 24 раза атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленая Роща, Шейковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва, Григоровка и в направлении Чернещины.

Один штурм противника отразили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении кафиры атаковали шесть раз в районах Временного Яра и Ступочек.

Десять атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 наступательных действия агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино.

Силы обороны отразили 27 вражеских атак на Кураховском направлении.

В районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Яли, Благодатное, Сторожево, Нескучное на Времивском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях минувших суток враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши войска отразили четыре атаки противника, противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 22 боестолкновения, враг нанес 13 авиационных ударов 19 управляемыми бомбами и совершил 399 артиллерийских обстрелов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.