ГУР: РФ в ближайшее время планирует привлечь солдат КНДР к штурмам в Курской области

Вероятно, в ближайшее время войска КНДР начнут штурмовать позиции украинских военных в Курской области. Подготовка к этому уже ведется, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ГУР.

По данным разведчиков, командование подразделений северокорейской армии в РФ получило приказ войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, которые ведут боевые действия в Курской области.

"Вероятно, что вожди государства-агрессора в ближайшее время привлекут солдат КНДР к непосредственно ведению штурмовых действий. На днях они получили дополнительные запасы продовольствия", - отметили в ГУР.

Кроме того, как добавляют в разведке, 13 декабря подразделения КНДР привели в состояние готовности и приказали ожидать дальнейших указаний, а часть личного состава войск скрыто перебрасывают к линии фронта гражданскими грузовиками, которые внешне напоминают автомобили доставки воды.

Ситуация в Курской области

Украинские военные уже четыре месяца ведут наступление в Курской области. Для того, чтобы отбить занятые ВСУ территории, Россия задействовала войска Северной Кореи.

Буквально недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский очертил главные задачи для украинских войск на Курском направлении. По его словам, сейчас ВСУ уничтожают россиян несмотря на то, что их силы превосходят.

Отметим, что слова Сырского подтверждаются соответствующими цифрами о потерях в Курской области. Так, на конец октября сообщалось, что РФ потеряла 17 819 военных, как погибшими, так и ранеными.

Добавим, что ВСу проводят достаточно успешные операции на этом участке фронта. В начале декабря украинские военные зашли в тыл оккупантов в Курской области. Удалось уничтожить почти 17 россиян.