СМИ: Турция просит США исключить ее из санкций против "Газпромбанка"

Турция просит США ослабить санкции против российского "Газпромбанка". Анкара хочет исключения из санкционного списка, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Hürriyet.

Отмечается, что во время переговоров американской делегации во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном с турецкой стороной в Анкаре представители Турции подняли вопрос о смягчении санкций против "Газпромбанка".

Турция хочет выйти из санкционного списка. Турецкая сторона подала заявку.

Как пишет издание, американская сторона заявила, что знает о поданных заявках, и они проводят исследования по этому вопросу.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции заявлял, что решение США ввести санкции в отношении "Газпромбанка" повлияет на Турцию, поскольку Анкара до сих пор покупает газ у Москвы.

Санкции против "Газпромбанка"

Напомним, в ноябре 2024 года США ввели санкции против российского "Газпромбанка" за войну, которую Москва начала против Украины. Это ударило по газовому рынку России, поскольку банк остается единственным уполномоченным учреждением для осуществления платежей.

Российский диктатор Владимир Путин отказался от требования, чтобы иностранные покупатели использовали только "Газпромбанк" при покупке российского газа.

Венгрия требует от США смягчения санкций, поскольку РФ является основным поставщиком газа для страны. Как пишет Bloomberg, ЕС также уговаривает США смягчить санкции против "Газпромбанка".