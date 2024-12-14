У России возникли проблемы с эвакуацией солдат из Сирии: в ГУР рассказали детали

Сотни российских военных не могут эвакуироваться из Сирии. Они боятся, что их накроют огнем по дороге из провинции Хомс к авиабазе в Хмеймиме, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ГУР.

"Процессом вывода россиян из Сирии пользуются некоторые вооруженные группировки: вешают российский флаг на свои колонны как прикрытие для беспрепятственного передвижения, в частности по трассе М4" , - говорится в сообщении.

По данным ГУР, для этого процесса даже задействовали российского полковника Дмитрия Мотренко, который ездил на переговоры с представителями военных контингентов других государств в Сирии и выпрашивал гарантий неприкосновенности для солдат РФ, которые ожидают в районе аэродрома Т4.

"Между тем на территории Сирии появились наемники из так называемых российских ЧВК, в частности "африканского корпуса". Их задача - защищать подразделения РФ, которые движутся из глубины Сирии к базам на побережье" , - добавляют в ГУР.

Что известно об эвакуации войск РФ из Сирии

13 декабря около тысячи российских военных колонной вышли из-под Дамаска в Тартус и Хмеймим.

К операции по эвакуации российского военного контингента из Сирии, которая продолжается, Россия планирует привлечь еще не менее 25 военно-транспортных самолетов - перебрасывать войска, вооружение и технику из Хмеймима в Ростов-на-Дону, Чкаловск и Владивосток.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия, вероятно, начала выводить часть своих войск из Сирии. Это подтвердили спутниковые снимки, которые проанализировали аналитики.