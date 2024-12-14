Зеленский призвал усилить поддержку Украины на фоне новых атак РФ

Украина нуждается в большей поддержке для защиты от российских атак. Речь идет о дополнительных средствах ПВО и ракетах для них, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Он прокомментировал ночную атаку России, во время которой оккупанты выпустили по Украине более 130 ударных дронов. Около 60 беспилотников удалось уничтожить, более 70 локально потеряны.

"Спасибо всем нашим защитникам неба: зенитным ракетным войскам, авиации, подразделениям РЭБ, мобильным огневым группам - каждому и каждой в разных видах и родах сил. Важно, что нам удается защитить наших людей, нашу инфраструктуру от большинства угроз. Но, к сожалению, не от всех", - отметил президент.

Зеленский призвал партнеров усилить поддержку Украины на фоне новых массированных атак России.

"Украина нуждается в поддержке. Больше Patriot и других систем противовоздушной обороны, ракет к ним, усиление санкций против России - все это позволит защитить больше наших людей. И мир имеет ресурсы, чтобы помочь нам в этом", - подчеркнул Зеленский.

Последние атаки России

Напомним, вчера, 13 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине, под обстрелом была энергетика. Россияне выпустили 94 ракеты и 193 дрона.

Президент Владимир Зеленский заявил, что это была одна из самых масштабных атак на энергетику Украины.

Уже на следующий день россияне снова выпустили по Украине дроны. Оккупанты запустили 132 беспилотника, из которых 58 сбили. Еще 72 дрона не достигли своих целей (локально потеряны), два - вернулись в Россию.