Spiegel: Германия продвигает санкции ЕС против Грузии в обход Венгрии

Министерство иностранных дел Германии продвигает план санкций ЕС против властей Грузии. Ограничения хотят ввести в обход вето Венгрии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Spiegel.

Вопрос санкций против Грузии будут обсуждать на встрече министров иностранных дел стран ЕС 16 декабря. Ожидается, что Венгрия выступит против санкций, но это решение требует единогласия.

Spiegel со ссылкой на источники в дипломатических кругах отмечают, что венгерское вето можно обойти путем создания "коалиции желающих". В таком случае санкции смогут ввести против отдельных лиц. Как например, страны ЕС вводят визовые ограничения для представителей правящей пророссийской партии "Грузинская мечта".

Издание добавляет, что такой план представители МИД Германии, Польши и Франции обсуждали на встрече в формате Веймарского треугольника в начале декабря.

Выборы президента в Грузии

В субботу, 14 декабря, избирательная коллегия Грузии проголосовала за нового президента. Это впервые президента Грузии выбирают таким образом, а не путем голосования населения.

Единственным кандидатом на пост президента был бывший футболист Михаил Кавелашвили, кандидатуру которого вынесла пророссийская партия "Грузинская мечта".

Кавелашвили имеет антизападные взгляды, он прошел в парламент под номером 18 в списке "Грузинской мечты". Кавелашвили - бывший профессиональный футболист, он играл за национальную сборную и ряд клубов, в частности "Манчестер Сити".

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили не признает выборы и заявила, что не собирается покидать президентский пост.

При этом в Грузии продолжаются протесты, участники которых не признают легитимность парламентских и президентских выборов.