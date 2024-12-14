СМИ: Блинкен просил Ирак предотвратить поток иранского оружия в Сирию
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Багдад призвал премьер-министра Ирака Мохаммеда аль-Судани помешать Ирану поставлять оружие или другое оборудование через эту страну в Сирию, сообщает Европейская правда.
Об этом агентству Bloomberg сообщил в пятницу официальный представитель США.
Собеседник агентства добавил, что, по словам Блинкена, Сирия по-прежнему находится в нестабильном состоянии.
Именно поэтому Вашингтон хочет, чтобы Ирак предотвратил поступление оружия в страну, где его могут использовать военизированные группировки, поддерживаемые Ираном, или еще больше дестабилизировать обстановку в стране.
В то же время чиновник отметил, что Иран, похоже, ослаблен конфликтом с Израилем.
Блинкен также попросил аль-Судани принять меры против поддерживаемых Ираном шиитских военизированных группировок в Ираке, которые время от времени нападают на американские войска, дислоцированные в стране.
По словам чиновника, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал Блинкену, что Турция готова оказать давление на ХАМАС, чтобы добиться соглашения о прекращении огня с Израилем, что позволило бы освободить пленных заложников и положить конец конфликту, который опустошил сектор Газа.
Позиция турецкого правительства по этому вопросу изменилась, и страна имеет еще большее влияние на лидеров ХАМАС после того, как многие из них переехали в Стамбул из Катара, сказал чиновник.
Ранее Блинкен встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы поговорить об улучшении отношений между странами и последних событиях в Сирии.
Также СМИ сообщали, что в Белом доме осуществили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Асада, и призвали их организовать инклюзивное формирование переходного правительства для страны.