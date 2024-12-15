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В Грозном раздались взрывы, столицу Чечни атаковали дроны

В Грозном раздались взрывы, столицу Чечни атаковали дроны

В столице Чечни Грозном прогремела серия взрывов. Город находится под атакой ударных беспилотников. Со ссылкой на Niyso и Exilenova+, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Взрывы прогремели в районе города около 7:00 по Киеву. В районе города упали "около 2 дронов".

По предварительной информации, один дрон снова ударил по второму полку, а другой - по базе ОМОНа.

В целом в городе прогремели четыре взрыва.

Судя по видео, взрыв был мощный, а летательный объект был размером с самолет.

"До падения отчетливо были слышны звуки стрельбы. То есть сотрудники были готовы к прилетам и стреляли по беспилотникам, однако они ничего не смогли сделать", - отмечается в сообщении.

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