В Грозном раздались взрывы, столицу Чечни атаковали дроны
В столице Чечни Грозном прогремела серия взрывов. Город находится под атакой ударных беспилотников. Со ссылкой на Niyso и Exilenova+, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
Взрывы прогремели в районе города около 7:00 по Киеву. В районе города упали "около 2 дронов".
По предварительной информации, один дрон снова ударил по второму полку, а другой - по базе ОМОНа.
В целом в городе прогремели четыре взрыва.
Судя по видео, взрыв был мощный, а летательный объект был размером с самолет.
"До падения отчетливо были слышны звуки стрельбы. То есть сотрудники были готовы к прилетам и стреляли по беспилотникам, однако они ничего не смогли сделать", - отмечается в сообщении.