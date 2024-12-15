В Грозном раздались взрывы, столицу Чечни атаковали дроны

В столице Чечни Грозном прогремела серия взрывов. Город находится под атакой ударных беспилотников. Со ссылкой на Niyso и Exilenova+, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Взрывы прогремели в районе города около 7:00 по Киеву. В районе города упали "около 2 дронов".

По предварительной информации, один дрон снова ударил по второму полку, а другой - по базе ОМОНа.

В целом в городе прогремели четыре взрыва.

Судя по видео, взрыв был мощный, а летательный объект был размером с самолет.