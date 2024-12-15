Глава ОВА: Сообщения о наступлении россиян на Запорожье – вражеская ИПСО

Слухи о возможном наступлении на Запорожье ходят еще с марта и они являются вражескими ИПСО. Об этом во время брифинга сказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Укринформ.

“Мы видим, что происходит с военной ситуацией. Нас пугают с сентября, если я не ошибаюсь, вот сейчас будет наступление на Запорожье. В октябре - наступление на Запорожье, в ноябре - вот они уже ушли, а в декабре - все, собираем чемоданы из Запорожья. Это - все ИПСО, но на которое общество реагирует” , - сказал глава ОВА.

Именно по этой причине, как отметил Федоров, пока не начато строительство подземной школы в Камышевасе (населенный пункт в 20 км от фронта).

“Из этого строительства могут сделать совсем некорректную оценку. Почему? Это хорошо разойдется в социальных сетях и, чтобы не делать строительство школ токсичным, мы поставили строительство на паузу и решим вместе с Кушугумской общиной, возможно мы будем оттуда возить детей” , - пояснил он.

Также глава области добавил, что это единственная школа, на которую есть деньги, но к строительству сознательно не приступили.

В январе 2025 года власти планируют принять решение, что делать с этим строительством.