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В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов за сутки

В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов за сутки
Фото: Facebook

В сутки Силы обороны ликвидировали еще 1280 россиян, 12 вражеских танков и две крылатые ракеты РФ. Со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, сообщает Левый берег.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.12.24 ориентировочно составили:

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Фото: Генштаб
  • личного состава – около 762 440 (+1280) человек,
  • танков ‒ 9551 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19707 (+32) ед,
  • артиллерийских систем – 21128 (+26) ед,
  • РСЗО – 1256 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 1025 (+2) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20356 (+127),
  • крылатые ракеты ‒ 2943 (+2),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31398 (+181) ед,
  • специальная техника ‒ 3648 (+4)

Данные уточняются.

В Генштабе добавили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника — крылатые ракеты. Общая цифра скорректирована, а потери в сутки подаются в обычном режиме.

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