В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов за сутки

В сутки Силы обороны ликвидировали еще 1280 россиян, 12 вражеских танков и две крылатые ракеты РФ. Со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, сообщает Левый берег.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.12.24 ориентировочно составили:

Фото: Генштаб

личного состава – около 762 440 (+1280) человек,

танков ‒ 9551 (+12) ед,

боевых бронированных машин ‒ 19707 (+32) ед,

артиллерийских систем – 21128 (+26) ед,

РСЗО – 1256 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 1025 (+2) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20356 (+127),

крылатые ракеты ‒ 2943 (+2),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 31398 (+181) ед,

специальная техника ‒ 3648 (+4)

Данные уточняются.

В Генштабе добавили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника — крылатые ракеты. Общая цифра скорректирована, а потери в сутки подаются в обычном режиме.