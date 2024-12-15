В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов за сутки
В сутки Силы обороны ликвидировали еще 1280 россиян, 12 вражеских танков и две крылатые ракеты РФ. Со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, сообщает Левый берег.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 762 440 (+1280) человек,
- танков ‒ 9551 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19707 (+32) ед,
- артиллерийских систем – 21128 (+26) ед,
- РСЗО – 1256 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 1025 (+2) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20356 (+127),
- крылатые ракеты ‒ 2943 (+2),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 31398 (+181) ед,
- специальная техника ‒ 3648 (+4)
Данные уточняются.
В Генштабе добавили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника — крылатые ракеты. Общая цифра скорректирована, а потери в сутки подаются в обычном режиме.