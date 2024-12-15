За сутки почти 300 боестолкновений - Генштаб о ситуации на фронте

Начались 1026 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины﻿. Оперативную информацию по состоянию на 08:00 15.12.2024 по поводу российского вторжения обнародовали в Генштабе ВСУ, сообщает Деловая столица.

За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 292 боевых столкновения.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив две ракеты, 61 авиационный удар, привлек 99 КАБ. привлек для поражения более трех тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Слобожанское, Липке, Волчанск Харьковской области; Северск, Григоровка, Крымское, Петровка, Константинопольское, Успеновка, Шевченко, Новополье Донецкой области; Темировка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 35 ударов по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники врага, а также поражен один пункт управления БпЛА, три артиллерийских системы и два средства ПВО.

Применяя бомбардировочную и штурмовую авиацию на Харьковском направлении, враг атаковал в районе населенного пункта Волчанск.

По уточненной информации на Купянском направлении, за сутки оккупанты совершили три атаки. Силы обороны приостановили все штурмовые действия противника в районах Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска отразили 15 атак захватчиков вблизи населенных пунктов Первомайское, Зеленая Роща, Копанки, Новосергеевка, Надежда, Макеевка, Дружелюбовка и Терны.

Враг наносил удары средствами бомбардировочной авиации на Северском направлении. Силами обороны Украины отражены 55 вражеских штурмов вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Выемки и Берестового.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг однажды пытался прорвать оборону в районе населенного пункта Часов Яр.

Активно применяя бомбардировочную авиацию недалеко от населенного пункта Торецк, враг предпринял 5 напрасных попыток сдвинуть наших защитников с занимаемых позиций.

Наши защитники отбили 52 вражеских атаки разной интенсивности на Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Сухой Яр, Зеленое, Песчаное, Петровка, Шевченко, Новотроицкое, Украинка и Новооленовка. В то же время противник наносил удары штурмовой и бомбардировочной авиацией в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новая Полтавка, Гродовка.

За прошедшие сутки на Кураховском направлении Силы обороны отражали вражеские атаки в районах населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Ганновка и Успеновка, где оккупанты при поддержке авиации 50 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Враг также активно применял авиацию на Времевском направлении, на котором наши защитники отразили 37 атак кафиров в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Большая Новоселка, Сторожево, Макаровка и Новоандреевка.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Гуляй Поля.

Малая Токмачка, Новопавловка и Роботино получили удары 15 авиационными управляемыми бомбами на Ореховском направлении.

Противник нанес авиаудары неуправляемыми ракетами по району Николаевки на Приднепровском направлении. Кроме этого, совершил три штурма позиций наших защитников. Удачи не имел.

На Курском направлении в минувшие сутки произошло 57 боеприкосновений, кроме того, враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив 23 управляемых бомбы, и совершил 380 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям наших защитников.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.