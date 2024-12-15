Секретарь комитета ВР Костенко рассказал о ситуации под Покровском

Народный депутат от фракции Голос, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что хотя ситуация в районе Покровска сложная, она не является критической, сообщает Новое время.

«Я думаю, что никто в вашем эфире не сказал бы „да, нормальная ситуация, радуйтесь“. Сложная ситуация. Недавно мы заслушивали на комитете начальника Генерального штаба. Он приходил, рассказывал, как там все происходит. Конечно, ее пытаются стабилизировать. Покровское направление уже давно сложное» , — заявил Костенко в интервью Radio NV.

Нардеп отметил, что Россия делает все, чтобы до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа захватить как можно больше территории и выйти на границы Донецкой области «чтобы можно было этим козырять».