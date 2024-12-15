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Украинский посол в США Маркарова пожаловалась на атаку пранкеров

Украинский посол в США Маркарова пожаловалась на атаку пранкеров
Фото: president.gov.ua

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что ее атакуют пранкеры. Они выдают себя за американских чиновников. Со ссылкой на Маркарову в соцсетях, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Дипломат указала, что киберзлоумышленники делают вид, что якобы используют секретный телефон.

"Коллеги, за последние дни получила на телефон кучу сообщений от пранкеров/злоумышленников, которые выдают себя за американских чиновников и либо просят прямые контакты наших чиновников, либо срочно переговорить (конечно, делая вид, что пишут с какого-то секретного телефона)", - отметила посол.

По ее словам, для контактов с партнерами используют исключительно проверенные каналы коммуникации, поэтому подобные атаки сразу зафиксировали и сообщили правоохранителям.

Напомним, в ноябре 2023 года подобный случай произошел с премьером Италии Джорджией Мелони. Пранкер, который назвался президентом комиссии Африканского союза, провел телефонный разговор с Мелони. Они говорили о войне в Украине, а премьер заявила об усталости от войны.

Также летом жертвой неизвестного пранкера стал бывший министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Злоумышленник во время разговора представился бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

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