ВСУ заставили оккупантов бежать после боя под Покровском – DeepState

В Донецкой области на покровском направлении ВСУ провели большое встречное сражение у Песчаного и обратили врага в бегство. Со ссылкой на украинский информационный ресурс DeepState, недавно обновивший свои интерактивные карты, сообщает Зеркало недели.

«У Песчаного россияне приступили к выдвижению штурмовых групп для захвата села» , - рассказывают о ходе боя.

«Так совпало, что в это же время были запланированы стабилизационные действия наших войск в направлении села Шевченко» , - отметили аналитики.

Ориентировочно силы обеих сторон были равны. Состоялось встречное сражение с применением гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия. Силы Обороны дали бой, враг откатился к посадкам возле Шевченко (юго-восточнее Песчаного).

«Хороших новостей становится меньше, поэтому цените то, что есть. И помните, что маленькая посадка на карте - это не только о квадратных километрах» , - говорят в DeepState.

Ранее здесь сообщили, что одновременно с успехом под Покровском 14 декабря россияне продвинулись в районе трех населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях.