Костенко убежден, что США не бросят Украину после инаугурации Трама
Народный депутат от фракции Голос, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выразил мнение, что США не прекратят помогать Украине после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Новое время.
В эфире Radio NV Костенко рассказал, что когда он спрашивает американских сенаторов и конгрессменов, что будет с помощью США Украине после инаугурации Трампа, откровенно никто не отвечает.
«Даже они у себя в Конгрессе, в Сенате не могут на 100% сказать нам, а что будет дальше, какое решение будет принимать Дональд Трамп. Все в ожидании», — отметил нардеп.
Он также заверил, что демократы поддерживают Украину и говорят, что для них важно, что у республиканцев ни в Сенате, ни в Конгрессе не будет большого преимущества.
«Они аргументируют тем, что не будет принято таких решений, которые полностью отрежут помощь Украине. Они нацелены нам помогать», — объяснил Костенко.
Нардеп добавил, что есть также много республиканцев, которые поддерживают Украину и будут помогать.
«Поэтому ждем инаугурации их президента, и тогда будут какие-то важные решения. То, что нас бросят, я в это не верю. Я думаю, что будут пытаться какие-то переговоры сделать, они о них говорят. Я им отвечаю просто: „Я человек, который пережил на своем опыте десятки перемирий — то хлебные, то зимние, то рождественские, то новогодние“. И я им говорил, что каждое перемирие с РФ, которое начиналось в 12 ночи, закончилось ровно в 12:05», — подытожил Костенко.