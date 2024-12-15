Костенко убежден, что США не бросят Украину после инаугурации Трама

Народный депутат от фракции Голос, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выразил мнение, что США не прекратят помогать Украине после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Новое время.

В эфире Radio NV Костенко рассказал, что когда он спрашивает американских сенаторов и конгрессменов, что будет с помощью США Украине после инаугурации Трампа, откровенно никто не отвечает.

«Даже они у себя в Конгрессе, в Сенате не могут на 100% сказать нам, а что будет дальше, какое решение будет принимать Дональд Трамп. Все в ожидании» , — отметил нардеп.

Он также заверил, что демократы поддерживают Украину и говорят, что для них важно, что у республиканцев ни в Сенате, ни в Конгрессе не будет большого преимущества.

«Они аргументируют тем, что не будет принято таких решений, которые полностью отрежут помощь Украине. Они нацелены нам помогать» , — объяснил Костенко.

Нардеп добавил, что есть также много республиканцев, которые поддерживают Украину и будут помогать.