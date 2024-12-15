Россия за неделю применила против Украины 630 авиабомб - Зеленский

В течение недели 9-15 декабря россияне применили против Украины почти 630 управляемых авиационных бомб, около 550 ударных дронов и более 100 ракет. Со ссылкой на президента Владимира Зеленского в соцсетях.﻿, сообщает Укринформ.

"Только в течение этой недели Россия применила против Украины почти 630 управляемых авиационных бомб, около 550 ударных дронов и более 100 ракет разных типов. Я благодарен воинам, защищающим Украину, партнерам, которые понимают нашу потребность в усилении ПВО для сохранения жизней наших людей" , – написал он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас мир должен быть единым и сильным, как никогда. Ведь заставить Россию и ее союзников отказаться от террора и достичь справедливого мира можно только силой и единством.