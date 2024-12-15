13 декабря во время жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2026 была показана карта Европы, на которой оккупированный Россией полуостров Крым не был обозначен как часть Украины, сообщает Новое время.

Недавно Министерство иностранных дел Украины потребовало извинений от международной организации из-за этой позорной ошибки. Однако традиционно для себя ФИФА не стала отвечать на обращение дипломатов, но дала короткий ответ на запросы от британских СМИ. Сообщается, что «сегмент был удален», но ни о каких извинениях речь не идет.

«ФИФА осведомлена об инциденте, который повлиял на одно из графических изображений во время жеребьевки, и обсудила ситуацию с Федерацией [УАФ]. Сегмент был удален» , — приводит заявление представителя ФИФА The Sun.

Из-за этого скандала легенда украинского клуба заподозрил международную организацию в лояльности к России.