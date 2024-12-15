В Керченском проливе тонут два российских танкера

В Керченском проливе утонут два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Со ссылкой на росСМИ, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как пишут в сети, мощные волны пробили суда. Один из танкеров волны разрубили почти пополам. Сначала потерпел крушение танкер "Волгонефть-212", он перевозил 4 тонны нефти. Через час шторм подбил "Волгонефть-239".

На борту одного судна находится 13 членов экипажа, на борту другого - 14.

Российские СМИ утверждают, что экипажи находятся на палубах около четырех часов и ждут помощи.

К "Волгонефть-239" направили спасательный катер, также к поврежденным российским танкерам вылетел вертолет Ми-8.

Стоит добавить, что это второй случай, когда грузовой корабль компании "Кама Шиппинг" идет на дно из-за пробоины корпуса. Предыдущим был танкер "Волгонефть-139". Судно ушло под воду за несколько минут. В обоих случаях волны врезались в корпус и сделали пробоину.

Напомним, это не первый за год случай потери судна Россией, который не связан с боевыми действиями и атаками Украины.

Так, в марте в России загорелся, а затем затонул траулер "Капитан Лобанов". В сети писали, что в результате инцидента один человек погиб, еще двое пропали без вести.