Силы обороны уничтожили российский поезд с 40 цистернами горючего на Запорожье - СМИ

14 декабря СБУ, ГУР, ССО и военные провели многоэтапную спецоперацию, в результате которой уничтожили локомотив и 40 вагонов-цистерн в Запорожской области. Со ссылкой на собеседников в спецслужбах, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что сначала военные контрразведчики СБУ взорвали пути во время движения российского поезда с цистернами вблизи села Алексеевка Бильмацкого района.

Когда он остановился, бойцы 14 полка СБС начали атаковать дронами, что привело к возгоранию части цистерн.

Українські воїни знищили російський потяг із 40 цистернами пального на Запоріжжі – джерела https://t.co/E925Lnei2Q pic.twitter.com/1YxMtkVHFL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 15, 2024

После этого воздушная разведка ГУР в координации с ОСУВ "Таврия" атаковали крайние вагоны ракетами HIMARS, чтобы враг не смог растянуть цистерны и спасти часть топлива.

Наконец специалисты ГУР добили состав ударными дронами.

Кроме уничтожения локомотива и 40 вагонов-цистерн, на длительное время выведена из строя важная железнодорожная ветка, которая обеспечивала российские войска.