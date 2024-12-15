В СБУ рассказали о состоянии пострадавших полицейских после теракта в Днепре

В результате теракта, который произошел 14 декабря в Днепре, один человек погиб, а еще четверо получили ранения, среди них — двое сотрудников Нацполиции, сообщает Суспільне.

Как сообщила в комментарии пресс-секретарь Управления СБУ в Днепропетровской области Ольга Ким, по состоянию на утро 15 декабря, правоохранители находятся в тяжелом состоянии, но врачи отмечают их положительную динамику.

По словам Ким, обоих полицейских прооперировали и провели экстубацию, к тому же состояние у них стабильное, и оба находятся в сознании.

Что известно о взрыве

В результате взрыва погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них — двое полицейских. Раненые сейчас находятся в больнице. Медики борются за их жизнь.

Вечером того же дня полицейские Днепра задержали 37-летнего предполагаемого подозреваемого в совершении теракта возле одного из админзданий. Предварительно известно, что фигурант действовал по указаниям спецслужб РФ.