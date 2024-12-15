Forbes рассказал, как украинские самолеты точечно атакуют важные объекты РФ

Украинские истребители Су-27, оснащенные американскими планирующими бомбами GBU-39, осуществляют точечные удары по стратегически важным целям на территории России, таким как понтонные мосты и командные пункты, сообщает Новое время.

Как пишет Forbes, на редком видео зафиксирован момент, как Су-27 сбрасывает в Курской области четыре бомбы с одного пилона под крылом, используя тактику низкого полета с резким набором высоты перед сбросом. Издание отмечает, что такая маневренность позволяет избегать вражеских систем противовоздушной обороны.

Отмечается, что бомбы GBU-39 с GPS-наведением могут преодолеть расстояние более 95 км благодаря выдвижным крыльям, это позволяет истребителям оставаться на безопасном расстоянии от зоны поражения. Для таких атак Су-27 выполняют маневры на низкой высоте, используя рельеф местности для маскировки от радаров, а перед сбросом бомб набирают высоту, что дает возможность увеличить дальность поражения.

Этот подход позволяет украинским ВВС избегать потерь в воздухе, даже несмотря на то, что россияне смогли уничтожить «тревожное количество украинских самолетов на базах», в частности несколько Су-27.

Украинские ВВС, имея значительно меньше ресурсов, применяют планирующие бомбы в ограниченном количестве — около 10−12 штук в день, тогда как россияне используют до 100.

Поэтому украинские удары направлены на важные объекты, в частности стратегические мосты, командные пункты и укрепления. Российская авиация в основном применяет бомбы для атак на окопы и прифронтовые города.

Последним объектом, который стал мишенью для атак ВСУ, был понтонный мост через реку Сейм в Курской области, построенный для усиления оборонительных позиций России, пишет издание.