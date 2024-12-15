Россия может перебросить военных КНДР на восток Украины - спикер ВСУ

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона отметил, что россияне уже начали привлекать северокорейских военных для штурмов в сводных подразделениях в Курской области, однако сейчас отсутствует информация об их привлечении к боям на востоке нашей страны, сообщает Зеркало недели.

"Не исключено, что вскоре из-за больших потерь именно на восточных направлениях возможно также применение представителей Северной Кореи на наших участках фронта, которые вместе с российскими солдатами примут участие в боевых действиях" , - подчеркнул он.

По его словам, подразделения украинских военных готовы дать отпор северокорейским военным и будут их уничтожать так же, как и российских солдат.