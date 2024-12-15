Из Украины отправился первый рейс в Братиславу по новому маршруту

Из Украины отправился первый рейс в Братиславу с пересадкой в Чопе. Он соединяет Киев, Львов и Мукачево с Братиславой и другими городами Словакии.﻿ Со ссылкой на УЗ, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Как отмечается, совместно с железнодорожниками и чиновниками Словакии, УЗ отправила в первый рейс новый пересадочный маршрут "Киев - Братислава".

"Он соединит Киев, Львов и Мукачево с Братиславой и другими крупными городами Словакии, в частности Кошице, Жилина, Трнава, Тренчин и Попрад" , - добавили в компании.

Расписание движения поезда

из Киева поезд №27/28 отправляется в 19:57, прибывает на станцию Чоп в 07:50.

в Чопе пересадка на поезд словацкой железной дороги №617/961, который отправляется в 09:59; прибытие в Кошице в 13:18, в Братиславу - в 19:33.

из Братиславы поезд словацкой железной дороги №617/961 отправляется в 11:27, прибывает в Чоп в 21:41.

в Чопе пересадка на поезд №28/27 "Укрзализныци", который отправляется в 22:38 и прибывает в Киев в 10:01.

Важно, что путешествие между Киевом и Чопом в ночное время обеспечивается спальными вагонами "Укрзализныци", а дневной сегмент на маршруте "Чоп - Братислава" - сидячими вагонами словацкой железной дороги.

"Пересадка между поездами согласована, а покупка двух билетов - одним кликом в мобильном приложении и на официальном сайте УЗ. Железнодорожное сообщение с Братиславой также открывает широкий выбор возможностей проезда в большинство городов Чехии во главе с Прагой" , - отметили в УЗ.

Напомним, на днях "Укрзализныця" начала продажу билетов на поезд №9/10 "Киев - Будапешт". Это новый международный маршрут.

Кроме того, "Укрзализныця" запустила новый ночной поезд из Киева в Каменец-Подольский. Он будет курсировать ежедневно, начиная с 15 декабря.