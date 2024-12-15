Сийярто заявил, что у Зеленского "напряженно, но культурно" отклонили звонок Орбана

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что украинская сторона отказала в организации телефонного разговора Виктора Орбана и Владимира Зеленского по поводу венгерского предложения "перемирия". Его заявление в эфире радио Kossuth цитирует MTI, сообщает Европейская правда.

Сийярто в очередной раз заявил о венгерском предложении "прекращения огня и массового обмена пленными", которое Будапешт хотел предложить Украине и России по случаю Рождества.

Именно эта инициатива, утверждает он, обсуждалась во время разговора Орбана с Владимиром Путиным, после чего глава венгерского МИД сообщил об этом министру иностранных дел Украины и "главе администрации президента" (очевидно, речь идет о главе Офиса президента Андрея Ермака).

Венгерский министр говорит, что Будапешт запросил телефонный разговор между Виктором Орбаном и президентом Украины, но ему "в абсолютно беспрецедентном в дипломатии жесте", добавил он, "несколько напряженно и культурно отказали".

Сийярто не объяснил, почему о своем предложении "перемирия" Венгрия сообщила Украине постфактум после разговора с Путиным, но принялся расхваливать роль своего государства как "миротворца".

"На столе лежит предложение, подобного которому не было за последнюю тысячу дней, и не от Венгрии зависит, будет ли это предложение рассмотрено и одобрено обеими сторонами. Одна сторона рассмотрела его и считает его приемлемым, но другая сторона заняла неприемлемую позицию" , – сказал он.

В этом утверждении, отметим, Сийярто как минимум сказал неполную правду: летом 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал объявить "олимпийское перемирие" – что Россия просто отвергла.

Также глава МИД Венгрии подтвердил, что Орбан сказал неправду, утверждая, что Украина отвергла его идею "рождественского перемирия" – ведь венгерская сторона вообще не обсуждала ее непосредственно с украинской.

Это произошло после того, как Зеленский резко отреагировал на разговор венгерского премьера с хозяином Кремля Путиным.