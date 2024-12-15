Минобороны Польши назвало количество военной техники, которое страна передала ВСУ

Польша с начала полномасштабного вторжения России передала Украине 1,3 тыс. единиц военной техники, среди которых танки, САУ, самолеты, вертолеты. Общая стоимость отправленной военной помощи превышает 4,5 миллиарда евро, сообщает Укринформ.

Об этом заявило Министерство национальной обороны РП, суммируя год пребывания у власти правительства Дональда Туска.

Как отмечают в польском оборонном ведомстве, Польша является «безоговорочным лидером и новатором в помощи Украине с начала войны».

«Мы поддерживаем воюющих украинцев в политической, дипломатической, гуманитарной, социальной и военной сферах. Наша военная помощь достигла более 4,5 миллиарда евро, из которых более 3,3 миллиарда составляет безвозмездная передача военной техники – это более 1,3 тыс. единиц танков, боевых машин пехоты, артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и т.д.» , - проинформировали в Минобороны РП.

Как добавляется, Варшава больше всего из всех стран передала Киеву танков, БМП и самолетов МиГ-29.

Польша осуществляет масштабную подготовку украинских военных в польских центрах подготовки. Польша провела 575 учебных курсов, в рамках которых подготовила более 26 тыс. украинских воинов, в том числе 14,5 тыс. в рамках миссии ЕС EUMAM.

Кроме того, подчеркивается, что со второго дня войны в польском Ряшеве работает логистический хаб, «обеспечивающий более 95% поставок в Украину».

В Минобороны Польши обращают внимание, что в Быдгоще (север Польши) открывается Центр анализа, подготовки и обучения НАТО-Украина (JATEC), который является первым такого рода значимым и важным институтом сотрудничества между Альянсом и Украиной.