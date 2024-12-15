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ВСУ выбили оккупантов из Колесниковского леса на Харьковщине - DeepState

ВСУ выбили оккупантов из Колесниковского леса на Харьковщине - DeepState
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупационных войск Колесниковский лес в Харьковской области. Со ссылкой на данные аналитиков DeepState, сообщает Зеркало недели.

Эту информацию также подтвердил командир беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко. В последние дни украинские военные закреплялись в этой местности и отбивали попытки оккупантов вернуться в лес.

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"ВСУ удалось выбить противника к югу от Глушковки и закрепиться", - говорится в сообщении.

3 декабря армия РФ переправилась через реку Оскол, чтобы захватить и удержать плацдарм в районе села Новомлынск, расположенном к северу от Купянска. Силы обороны освободили этот населенный пункт. Военное командование России поставило задачу перед своими войсками к Новому году зайти в Купянск-Узловой и в Купянск.

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