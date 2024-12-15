Армия РФ в Харьковской области начала чаще использовать снаряды из КНДР - офицер НГУ

На Харьковском направлении российские захватчики начали активнее использовать снаряды северокорейского производства, но их качество очень низкое, сообщает Новое время.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил офицер 4 бригады оперативного назначения Рубеж Национальной гвардии Украины Владимир Черняк.

«Это сыграло с ним (противником — ред.) довольно злую шутку, поскольку качество этих боеприпасов не является отличным. В первую очередь страдает, конечно, точность, так как плохой боеприпас летит вообще неточно» , — сообщил Черняк.

Во-вторых, отметил, офицер бригады Рубеж, такие боеприпасы очень часто разрываются в канале ствола.

«Или разрываются вообще после того, как происходит выстрел пушки, на что противник очень жалуется» , — рассказал Владимир Черняк, добавив, что в радиоперехватах, россияне массово сообщают о потере артиллерийских средств.

Это, подчеркнул Черняк, «играет нам на руку», однако у россиян огромные запасы такого типа вооружения.

Также военнослужащий сообщил об огромном количестве у россиян БпЛА. По его словам, за день только на одну позицию может прилететь до 50 вражеских FPV-дронов. В основном враг их применяет, когда пытается продвинуться к украинским позициям.

«То есть нужно понимать, что в таких условиях адекватно реагировать на вражеские штурмовые действия довольно не просто, потому что, если тебе в лицо буквально летит десятки FPV-дронов, то из блиндажа даже голову высунуть бывает невозможно» , — отметил Черняк.

Так же эффективно работают и украинские БпЛА-подразделения. По словам Черняка, они наносят огромный процент поражений именно по противнику и бронированной технике.

Российские войска могут привлечь солдат из Северной Кореи к боевым действиям на востоке Украины.

Об этом сообщил представитель Объединенной стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин. По его словам, северокорейские военные уже участвуют в боях в составе сводных подразделений российской армии.