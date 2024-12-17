DeepState: Оккупанты захватили село под Курахово, имеют продвижения

В ночь на 17 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Анновка Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага возле Дальнего, Успеновки, Песчаного, Сторожевого, Трудового, в Курахово, Шевченко и Константинопольском. Россияне также продвинулись возле Кругленького Курской области России.

Карта: DeepState

Напомним, Генштаб ВСУ 15 декабря заявил об активных штурмовых действиях россияне на юго-восточной окраине Курахово в Донецкой области, пытаются захватить дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в городе, а также пытаются инфильтрировать ДРГ.

Вечером 14 декабря ресурс DeepState сообщил, что враг продолжает продвигаться в глубину Курахово, постепенно занимая центральную часть города. В частности, на распространенном оккупантами видео видно российский флаг на здании городского совета Курахово.

12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили, что ситуация вокруг "Успеновского мешка" в Донецкой области ухудшается.

Особое внимание аналитики уделяли ситуации в районе населенных пунктов Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай, Анновка, которые оказались внутри "Успеновского мешка". Враг пытается прорвать оборону со всех сторон. Ключевую роль в сдерживании играют села Трудовое, Успеновка и Дальнее. Именно отсюда россияне концентрируют силы для штурма Успеновки, которая находится под угрозой полного окружения.