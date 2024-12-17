Небензя: Россия не принимает никаких сценариев замораживания войны
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя 16 декабря заявил, что Россия не принимает никаких сценариев замораживания войны, а мирные инициативы Зеленского Москва считает попыткой выиграть время для усиления борьбы с Россией, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит заседание Совета Безопасности ООН.
Выступая во время заседания Совбеза, Небензя заявил, что любые сценарии замораживания войны, о которых шла речь во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, неприемлемы для Кремля.
Кроме того, Небензя заявил, что мирные инициативы Зеленского – это "попытка купить время для усиления борьбы с Россией и получения новой военной помощи". По его словам, Россия готова к переговорам, но только с теми, кто готов "принять реальность и закончить войну".
Предыстория:
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал продуктивной встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Трампом и заявил, что все они хотят завершить войну в Украине как можно быстрее и справедливо.
- 8 декабря Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие.
- 12 декабря Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал в интервью, что Украина еще не готова к переговорному процессу с Россией из-за отсутствия оружия, приглашения к членству в НАТО и четких гарантий безопасности.
- 16 декабря номинированный Дональдом Трампом на должность советника президента по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что команда Трампа изучает возможные пути для завершения войны России против Украины