ISW: Путин реанимировал нарратив о нелегитимности Зеленского, вероятно, чтобы сорвать переговоры

Кремлевский лидер Владимир Путин заявил, что смена украинской власти является предпосылкой для переговоров с Россией, в очередной раз искажая украинское законодательство и ставя под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.

Источник: ISW

16 декабря Путин озвучил ложный тезис, что Конституция Украины позволяет только продление полномочий Верховной Рады, но не президента, даже в условиях военного положения. Он заявил, что Украина якобы нарушает конституционные нормы, продлевая полномочия Владимира Зеленского.

На самом деле, как отмечает ISW, украинское законодательство четко регулирует избирательный процесс во время военного положения, которое введено с февраля 2022 года. В таких условиях проведение президентских, парламентских или местных выборов невозможно. Соответственно, решение о приостановлении выборов в 2024 году является законным и соответствует нормам Конституции.

Кремль активно использует искажение украинских законов для делегитимизации украинской власти. Путин возобновил этот нарратив, который не звучал с лета 2024 года, чтобы подчеркнуть необходимость смены власти в Киеве как условия для любых переговоров с Россией. По оценкам ISW, Кремль не заинтересован в честных переговорах и стремится к максимальным уступкам от Украины, в частности путем устранения легитимного правительства.

"Кремлевские чиновники продолжают грубо искажать украинскую Конституцию, чтобы поддержать этот нарратив. Это согласуется с многолетней российской пропагандой, направленной на подрыв украинского суверенитета".

Ключевые выводы: