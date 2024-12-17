ЕС обсудит с сирийскими повстанцами закрытие российских баз - Каллас

Европейский союз поднимет вопрос о закрытии российских баз в Сирии. Это связано с влиянием, которое имеет Россия, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас, сообщает Politico.

Она отметила, что тему закрытия баз РФ в Тартусе и Хмеймими в Сирии подняли ряд министров иностранных дел стран Евросоюза. Говорить об этом будут уже во время первоначальных контактов с повстанческими силами.