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Курс валют НБУ на 17 декабря

Курс валют НБУ на 17 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 17 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 16 декабря, вырос до уровня 41.7403 за 1 доллар.

Евро подорожал на 7 коп до 43.8064 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 14 коп до 52.8223 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 46.7600 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.2738 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.740300 +0.1333
EUR Евро 43.806400 +0.0691
GBP Фунт стерлингов 52.822300 +0.1437
CHF Швейцарский франк 46.760000 +0.1441
PLN Польский злотый 10.273800 +0.022

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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