Курс валют НБУ на 17 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 17 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 16 декабря, вырос до уровня 41.7403 за 1 доллар.

Евро подорожал на 7 коп до 43.8064 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 14 коп до 52.8223 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 46.7600 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.2738 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.740 300 EUR Евро 43.806 400 GBP Фунт стерлингов 52.822 300 CHF Швейцарский франк 46.760 000 PLN Польский злотый 10.273 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.