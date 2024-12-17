В Москве подорвали генерала, которому СБУ объявила подозрение – Telegram-каналы

В столице России – Москве – в результате взрыва погибли генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.﻿﻿ Об этом пишут российские Telegram-каналы, а также российское пропагандистское издание RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщает Украинская правда.

Взрыв прогремел у жилого дома на Рязанском проспекте, когда мужчины заходили в подъезд.

В результате подрыва, по данным российскихTelegram-каналов, скончались начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель (по другой версии – помощник).

Это также подтвердили пропагандистскому каналу RT в правоохранительных органах. В Следственном комитете РФ отчитались о возбуждении уголовного дела

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было установлено на электросамокате, который стоял у подъезда.

Накануне СБУ сообщила, что объявила подозрение российскому генералу, который приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины. В сообщении говорится именно о генерал-лейтенанте Игоре Кириллове.

Фото: t.me/astrapress

"По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тысячи случаев использования врагом химбоеприпасов. В частности, речь идет о боевых гранатах "К-1", которые снаряжены ядовитыми веществами раздражающего действия – CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993.