"Укрзализныця" запустит дополнительные поезда на зимние праздники

На рождественские и новогодние праздники между Киевом, Одессой и западными регионами будут курсировать дополнительные поезда, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

№159/160 Киев — Трускавец: отправление из Киева и Трускавца 23, 24, 30, 31 декабря. Он поможет добраться до бальнеологического курорта через Львов и Дрогобыч.

№291/292 Киев — Львов: отправление из Киева и Львова 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря, а также 3, 4, 5 января.

№168/167 Одесса — Львов: отправление из Одессы и Львова 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря и 4, 5, 11, 12 января.

№265/266 Киев — Одесса: отправление из Киева и Одессы 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря, 5 и 12 января.

№249/250 Киев — Черновцы: отправление из Киева 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января.

№235/236 Киев — Ужгород: отправление из Киева 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение, на сайте или в кассах.