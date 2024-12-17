Госдеп: Ввод войск КНДР в Украину будет усилением эскалации
В Государственном департаменте США заявили, что среди военных Северной Кореи в Курской области есть жертвы и предупредили, что потенциальное введение солдат КНДР в Украину для участия в боевых действиях будет расцениваться как усиление эскалации. Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает Европейская правда.
Миллера спросили, станут ли северокорейские военные законными целями Украины в случае, когда они пересекут границу.
На это представитель Государственного департамента заявил, что по мнению США, "северокорейские военные, которые были развернуты в Курской области – уже являются законными целями".
"Они вступили в войну, и они, как таковые, являются комбатантами и являются законными целями для украинских военных", – подчеркнул он.
Миллер отметил, что видел северокорейских военных, погибших на поле боя на территории России.
"И если они пересекут границу с Украиной, это будет еще одной эскалацией со стороны правительства России, а также эскалацией со стороны правительства Северной Кореи, которое отправит северокорейские войска для ведения агрессивной войны против независимого, суверенного государства в пределах границ этого государства", – пояснил он.
Также представитель Госдепа акцентировал, что это было бы абсолютной эскалацией со стороны правительства Северной Кореи.
Миллер добавил, что в контексте этих событий США в течение последних недель делают шаги, направленные на усиление обороноспособности Украины.
"И мы будем продолжать это делать", – подытожил он.
Как известно, КНДР и Россия активизировали свое сотрудничество после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Страны подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.