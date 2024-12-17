Украина присоединится к Единой зоне платежей в евро: на каком этапе процесс

Украина демонстрирует прогресс в процессе скрининга национального законодательства и присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает его Facebook.

Пышный сообщил, что о поддержке со стороны ЕС и прогресс Украины по евроинтеграционному направлению подробно говорил на встрече в Вильнюсе с еврокомиссаром Валдисом Добровкисом.

"Видим полную поддержку со стороны Европейской комиссии относительно успешного прохождения всех этапов" , - написал он.

Что такое SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) - единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро. Первые связанные с SEPA изменения вступили в силу в январе 2008 года.

SEPA охватывает преимущественно обычные банковские переводы. Платежные методы, которые имеют дополнительные опциональные функции или услуги, такие как платежные системы для мобильных телефонов или смарт-карт, непосредственно не покрываются, однако схема мгновенных платежей SEPA облегчает использование платежных продуктов также на смарт-устройствах.

Присоединение к SEPA станет знаковым событием для евроинтеграции Украины и предоставит новые возможности украинской экономике. Это, в частности, будет способствовать:

упрощению выхода на рынок ЕС для украинского бизнеса;

уменьшению технических барьеров для выхода украинского финтеха на рынок финансовых услуг ЕС;

снижению стоимости денежных переводов из/в страны ЕС.

В мае 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует вскоре присоединиться к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA.