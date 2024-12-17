Россия использовала для ударов по энергетике 1100 ракет – посол Украины в ООН

В течение 2024 года Россия нанесла 12 масштабных ударов непосредственно по энергетической инфраструктуре Украины, выпустив при этом около 1100 крылатых и баллистических ракет по ее объектам. На это обратил внимание членов Совета безопасности ООН на заседании в понедельник постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает Укринформ.

"Атака в прошлую пятницу стала 12-м ударом России по нашей энергетической инфраструктуре лишь в течение 2024 года. Для этих ударов РФ использовала около 1100 ракет – как крылатых, так и баллистических" , - подчеркнул Кислица, подчеркнув, что речь идет только о ракетах, выпущенных россиянами только по энергообъектам Украины.

Он отметил, что последняя атака была одной из самых масштабных, когда россияне выпустили 94 ракеты и 193 беспилотника. В этой связи Кислица поблагодарил всех партнеров, которые продолжают усиливать обороноспособность Украины.

"Их вклад – это не только акты солидарности, но также важные шаги, чтобы предотвратить геноцид" , - акцентировал представитель Украины.

Он назвал это благородным и принципиальным обязательством, которое навсегда будет увековечено в истории.

В то же время Кислица подчеркнул, что Россия продолжает использовать боеприпасы, содержащие ядовитые химикаты. Так, с февраля 2023 задокументировано уже 4950 таких случаев, во время которых пострадали более двух тысяч украинских военных.

"На российских складах осталось много другого смертоносного оружия, преимущественно с советских времен, и управляемые авиабомбы являются одними из самых смертоносных. Только за неделю Россия выпустила почти 500 управляемых авиационных бомб по украинским позициям, а также по жилым кварталам в украинских городах" , - заметил он.

Представитель Украины напомнил, что российские военные также избирательно целятся не только по мирным жителям, но и по украинским спасателям и гуманитарному персоналу.

"Преднамеренное впечатление гражданских, детей и служб экстренного реагирования является военным преступлением, и это подчеркивает необходимость для международного сообщества привлечь Россию к ответственности и активизировать усилия на защиту наиболее уязвимых слоев населения в Украине" , - заявил постпред Украины.

В связи с этим дипломат высоко оценил работу гуманитарной команды ООН в Украине и выразил благодарность всем структурам, а также присоединяющимися к этой поддержке партнерами и донорам. В то же время он призвал их "сохранять Украину в центре глобальной гуманитарной повестки дня вместе с другими пострадавшими регионами".