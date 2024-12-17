Отменит ли Киев комендантский час на Новый год: что говорят в КГВА

В Киеве не собираются отменять комендантский час на Новый год, а также сокращать его продолжительность. Так что находиться на улице будет запрещено с полуночи до 5 утра, как и во все остальные даты, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщили в Киевский городской военной администрации.

Что надо знать о комендантском часе на праздники

"Комендантский час на Новый год и праздники меняться не будет. Как всегда, все службы, которые отвечают за безопасность, в частности, патрули Нацполиции и силы обороны, будут работать в усиленном режиме. Общественных празднований не будет" , – заявил представитель КГВА Михаил Шаманов.

Добавим, что время действия комендантского часа определяется при наличии реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, а также для обеспечения общественного порядка. Соответствующий анализ и оценка осуществляется военным командованием на постоянной основе.

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах, перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.

"Покидать дом ночью разрешается только во время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность" , – пояснили в комментарии РБК-Украина в Киевской городской государственной администрации.

При этом, скорее всего, работу метрополитена не продолжат, поскольку комендантский час остался без изменений. Сейчас столичная подземка стандартно работает с 06:00 до 23:00, а также круглосуточно как укрытие во время объявления воздушной тревоги. Наземный транспорт работает с 5.30 до 23.30.

"График работы общественного транспорта в Киеве формируется с учетом продолжительности комендантского часа" , – отметили в КГГА.

Напомним, что в прошлом году в Киеве также не отменяли комендантский час и не сокращали срок его действия на Новый год.

Какими будут рождественско-новогодние праздники 2025 в Киеве

В целях безопасности Департамент культуры не будет проводить традиционные новогодне-рождественские массовые мероприятия на открытых локациях столицы.

"Проведение праздничных тематических мероприятий планируется в муниципальных учреждениях культуры – театрах, музеях, библиотеках и т.д., подчиненных Департаменту культуры, в соответствии с их планами работы с соблюдением требований и ограничений, действующих во время военного положения, и с учетом текущей ситуации с безопасностью" , – пояснили в Департаменте.

Отметим, что 6 декабря на Софийской площади зажгли главную елку страны, она простоит до 10 января.

При подготовке материала использовали: эксклюзивный комментарий спикера Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова, комментарий Киевской городской государственной администрации и данные с сайта Киевпастранса.