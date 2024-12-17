Авиация НАТО за неделю семь раз сопровождали военные самолеты РФ

Истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство в странах Балтии, на прошлой неделе совершили семь вылетов для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушающих правила полетов. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Литвы, сообщает Европейская правда.

Как рассказало Минобороны страны, 11 декабря истребители НАТО совершили вылеты для идентификации двух российских самолетов-разведчиков Ил-20 и одного самолета Ил-20, вероятно, этой модели.

Отмечается, что самолеты летели в международном воздушном пространстве из Калининградской области без плана полета, без включенного радиолокационного транспондера и радиосвязи с Региональным центром управления полетами.

В прошлый четверг, 12 декабря, самолеты воздушного патруля НАТО снова поднимались в воздух, чтобы идентифицировать Ил-20 и Ту-214ПУ, а также пассажирский самолет Ил-18.

Эти самолеты летели из Калининградской области на материковую часть России или обратно без плана полета, а в Ил-20 не был активирован радиолокационный транспондер.

13 декабря истребители НАТО совершили вылет для идентификации военного самолета Ил-76 и двух пассажирских самолетов Ту-214, летевших из Калининграда на материковую часть России без плана полета.

А в воскресенье, 15 декабря, был идентифицирован грузовой самолет Ан-72, летевший в Калининград без плана полета и с выключенным радиолокационным транспондером.

Миссия воздушной полиции Альянса в странах Балтии осуществляется из Литвы и временно из Латвии, пока на эстонской авиабазе проводятся ремонтные работы.