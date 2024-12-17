Из-за атак РФ на Донетчине стало невозможно удерживать некоторые позиции – ВСУ

На Восточном направлении за прошедшие сутки российские штурмовые подразделения совершили ряд атак на позиции украинских войск. Из-за этого некоторые из них стало невозможно удерживать. Об этом говорится в сообщении ОСГВ "Хортица", пишет Нина Еланская, РБК-Украина.

Сообщается, что противник пытался прорвать оборону вблизи Шевченко, южнее Сторожевого, юго-восточнее Успеновки, восточнее Трудового и в окрестностях Дальнего.

Отмечается, что вражеские штурмы состоялись в районе юго-восточной окраины и в застройке южной части Курахово. В ОСУВ "Хортица" отметили, что все вражеские атаки были отбиты, оккупанты понесли потери и отошли.

Однако, как говорят военные, в результате интенсивного огневого поражения некоторые укрепления украинских сил подверглись значительным разрушениям, что сделало невозможным их удержание на отдельных участках фронта.

Кроме того, по данным ОСУВ "Хортица", враг продолжал штурмовые действия в районе Нового Комара, юго-восточнее Песчаного и в городской застройке Часового Яра. При поддержке бронетехники оккупанты атаковали позиции украинских защитников на юго-восточных окраинах Константинопольского.

В ОСУВ "Хортица" отметили, что сейчас бои продолжаются, а тактическое положение противника остается без изменений. В то же время подразделения Сил обороны Украины осуществляют мероприятия для улучшения своего тактического положения на передовой.