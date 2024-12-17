Минобороны выделило еще около 2 млрд грн бригадам на дроны

Министерство обороны направило дополнительно в боевые бригады на закупку дронов 1,89 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Минобороны, сообщает Укринформ.

Так, 55% от суммы будет направлено на дроны типа Mavic, в том числе с ночным видением; 18% от суммы – на закупку FPV-камикадзе.

Кроме того, значительные объемы финансирования выделены на закупку БПЛА-разведчиков, бомберов и комплектов запчастей к ним.

Таким образом, в кратчайшие сроки было реализовано поручение министра обороны Рустема Умерова, которое позволит обеспечить военные формирования дополнительным объемом БПЛА по децентрализованным закупкам.

"Однозначным плюсом такого решения является то, что бригады самостоятельно закупают то, что им необходимо для выполнения боевых задач. Дроны сразу будут направлены на фронт" , - отметили в Минобороны.

В целом в этом году сумма израсходована на беспилотники Минобороны пересечет отметку в 100 млрд грн — что является важной составляющей усиления технологической способности Вооруженных сил Украины.